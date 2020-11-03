قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إنه سيقلص على الأرجح عجز الموازنة الذي تخطط له الحكومة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري مقارنة مع 14% سبق الإعلان عنها.

أضاف أنه يعتزم أن يطلب من البنك المركزي تمويل عجز متوقع عند 3 مليارات دينار (1.1 مليار دولار) عن طريق شراء سندات خزانة، وفقا لرويترز.

وأشار إلى أن تونس تعيش حاليا وضعا اقتصاديا صعبا للغاية.

ونقلت إذاعة (موزاييك إف. إم) عن المشيشي القول خلال مؤتمر صحافي إن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة"، مضيفا أن تونس لم تتمكن من "إرساء منوال إقتصادي يعطي الأمل للتونسيين في غد أفضل، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة البطالة وإقبال الشباب على الهجرة".