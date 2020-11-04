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3.5 مليار درهم فائض ميزانية الجهات الاتحادية بالإمارات بالربع الثالث

الإمارات اقتصاد تمويل
الكيانات الاتحادية بالإمارات تسجل إيرادات 11 مليار دولار
اقتصاد الإمارات

3.5 مليار درهم فائض ميزانية الجهات الاتحادية بالإمارات بالربع الثالث

سجلت إيرادات بـ11 مليار دولار

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أبوظبي - وام

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بلغ إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 40.163 مليار درهم ( (10.94 مليار دولار) مع نهاية الربع الثالث من العام 2020.

فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم، وفقا لما أظهرته الإحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية اليوم.

ويأتي هذا المؤشر الإيجابي الجديد في الأداء المالي في ميزانية الحكومة الاتحادية معززا لما تم الإعلان عنه أمس الأول في أداء الحساب المالي الحكومي الموحد، محلية واتحادية، والذي تجاوز فيه قيمة الفائض المتحقق 17 مليار درهم.

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وتظهر بيانات وزارة المالية أن بلوغ الإيرادات في الميزانية الاتحادية لهذا المستوى جاء بدعم من بند الإيرادات الأخرى، يشمل الضرائب والمساهمات الاجتماعية وغيرها من الإيرادات، والتي وصلت قيمتها الى 35.574 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2020، مستحوذا بذلك على 88.5% من اجمالي الإيرادات المتحققة.

وعلى مستوى المصروفات فقد وصلت قيمة الانفاق على التعليم 4.454 مليار درهم، يشكل 12.1% من اجمالي المصرفات في نهاية الربع الثالث من العام 2020 فيما بلغ على الصحة 3.39 مليار درهم تقريبا وبنسبة 9.2%.

وبلغت قيمة الإنفاق من خلال وزارة تنمية المجتمع نحو 2.35 مليار درهم فيما وصلت المصروفات الاتحادية الأخرى 12.464 مليار درهم، تشكل ما نسبته 34% تقريبا من اجمالي المصروفات المسجلة في نهاية الربع الثالث من العام 2020.

يشار إلى أن إيرادات الحكومة الاتحادية في نهاية الربع الثاني من العام 2020 بلغت 24.997 مليار درهم فيما وصل اجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم.

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