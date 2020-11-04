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مجلس الوزراء يعدل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة في السعودية

مجلس الوزراء الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين، ‏الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء
اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء يعدل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة في السعودية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

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عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته يوم أمس الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ‏الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.‏

وقرر مجلس الوزراء، اليوم، تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على ‏برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 / 2 / 1440هـ، وذلك ‏على النحو الوارد في القرار.‏

وتطرق المجلس إلى ما خرجت به قمة مجموعة الأعمال السعودية (B20)، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، من توصيات تناولت سبل إنعاش الاقتصاد العالمي وإرساء أُسسٍ لاقتصادات أكثر متانة في مواجهة التحديات المستقبلية إلى قادة المجموعة، بالإضافة إلى مقترحات لقادة مجموعة العشرين في مجالات التجارة والتمويل والرقمنة والعمل وتغير المناخ، لتطوير جدول أعمال شامل ومستدام يمثل إرثًا للعام الاستثنائي 2020 وما بعده.

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واستعرض المجلس جهود الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة وفق الإجراءات والبرتوكولات الصحية المتبعة، مرحباً بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من خارج المملكة، ومؤكداً الحرص الدائم على تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتمكينهم من أداء الشعيرة في أجواء إيمانية وبيئة احترازية، تراعي المتطلبات الصحية والحماية من مهددات جائحة كورونا، وبما يوفر أقصى درجات الرعاية لهم ويحفظ صحتهم وسلامتهم.

وتابع المجلس آخر تطورات جائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وإحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، في ضوء مواصلة منحنى عدد الإصابات بالتباطؤ، واستمرار انخفاض معدل الحالات الحرجة، والجهود الحثيثة في التعامل مع هذه الجائحة على جميع الصعد، والتي لاقت إشادة منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى منظمات وجهات عالمية أخرى.

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