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شي: واردات الصين التراكمية ستتجاوز 22 تريليون دولار

الصين اقتصاد تجارة يوان
واردات الصين التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار على مدى 10 سنوات
اقتصاد الصين

شي: واردات الصين التراكمية ستتجاوز 22 تريليون دولار

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شنغهاي – رويترز

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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إن واردات الصين التراكمية من السلع ستتجاوز 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، وإن البلاد تسرع انفتاحها على الرغم من جائحة فيروس كورونا العالمية.

جاء ذلك خلال رسالة بالفيديو قدمها شي في مراسم افتتاح تشاينا إنترناشونال امبورت إكسبو في شنغهاي.

إلى ذلك، أظهر مسح خاص، الاثنين، أن أنشطة المصانع في الصين تسارعت بأعلى وتيرة فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر مع تنامي الطلب المحلي، مما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعاً من أزمة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري مشتريات القطاع الصناعي 53.6 من 53.0 في سبتمبر، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0.

ويعود القطاع الصناعي الضخم في الصين باطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة التي أصابت قطاعات كبيرة في الاقتصاد بالشلل في مطلع العام، إلا أن الآفاق العالمية تزداد قتامة لأن دولا غربية عديدة مازالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض كوفيد-19 وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل. وقراءة أكتوبر هي الأعلى منذ يناير.

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