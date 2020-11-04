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 إنتاج بريطانيا في الساعة يتراجع 1.8% بالربع الثاني

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الإجراءات الاحترازية في الشوارع البريطانية
فيروس كورونا

 إنتاج بريطانيا في الساعة يتراجع 1.8% بالربع الثاني

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لندن - رويترز

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أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء أن الإنتاج الاقتصادي البريطاني لكل ساعة عمل انخفض 1.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران، حين كانت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في ذروتها، وهو تراجع يقل عن الهبوط البالغ 3% وفقا لتقديرات مبدئية في أغسطس آب.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج لكل ساعة عمل تراجع 21.7% ما يماثل التقدير الأولي وقرب الانخفاض الفصلي القياسي البالغ 19.8% في الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.

وتابع المكتب "يعكس هذا تأثير برامج الاستغناء المؤقت عن العاملين، التي قلصت ساعات العمل بينما أبقت على أوضاع توظيف العاملين".

ودخلت بريطانيا في إجراءات عزل عام ثانية لمدة أربعة أسابيع يوم الخميس، وستغلق خلالها محال تجارة التجزئة غير الأساسية، والمطاعم والبارات في مسعى لوقف ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا.

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