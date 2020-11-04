أظهرت أحدث بيانات "لينكدإن" أن شهر أكتوبر شهد عودة معدلات التوظيف في الإمارات إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع تسجيل معدل زيادة سنوي نسبته 9.5% مقارنة بأكتوبر 2019.

وتشير بيانات "لينكدإن" إلى وجود مجالات للنمو على صعيد التوظيف، مع توفر أكثر من 14 مليون وظيفة على المنصة عالمياً، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية.

كما توقعت "لينكدإن" استمرار نمو الطلب على 10 وظائف شهدت نمواً ثابتاً خلال السنوات الماضية، ومنها المسوّق الرقمي ومصمم الجرافيك ومحلل البيانات.

ورصدت بيانات "لينكدإن" صعود الطلب على المهارات الرقمية، متوقعة إضافة قطاع التكنولوجيا 150 مليون وظيفة عالمياً في السنوات الخمس المقبلة.

وقال علي مطر، رئيس "لينكدإن" في الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: شهدنا خلال الشهور الثلاثة الفائتة تحسناً في معدلات التوظيف في الإمارات، رغم ترقّب الأثر الاقتصادي العالمي المحتمل لموجة ثانية من الإصابات بجائحة "كوفيد 19" في بلدان عدة حول العالم.

وسيسهم تركيز الأفراد على المهارات المرنة القابلة للتكيف مع الوظائف والقطاعات المختلفة في أن تنفتح أمامهم فرص جديدة. كما أن استثمار الوقت في تطوير مهارات جديدة، والمبادرة في البحث عن وظائف والتفاعل مع الشبكات المهنية عنصر مهم للغاية في العثور سريعاً على وظائف جديدة.

وأوضحت بيانات "لينكدإن" أن تجنب الإغلاق من جديد بغرض حماية الاقتصاد في الدول التي تواجه موجة ثانية من الإصابات، لا يسهم بالضرورة في تحسين عملية التوظيف على المدى البعيد؛ إذ شهدت البرازيل هبوطاً حاداً للغاية عن معدلات التوظيف العالمية، بينما لم يعد معدل التوظيف بالسويد إلى مرحلة النمو حتى الآن، وتخلف عن دول أوروبية أخرى.