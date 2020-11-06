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نمو الوظائف الأميركية يتباطأ والبطالة تنخفض إلى 6.9%

وظائف بطالة كورونا أميركا
تراجع معدل البطالة في أميركا (أرشيفية )
اقتصاد أميركا

نمو الوظائف الأميركية يتباطأ والبطالة تنخفض إلى 6.9%

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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وظف أرباب الأعمال الأميركيون في أكتوبر أقل عدد من الموظفين في خمسة أشهر، مما يقدم أوضح برهان حتى الآن على أن انتهاء التحفيز المالي وارتفاع الحالات المصابة الجديدة بكوفيد-19 قوضا زخم التعافي الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، في تقريرها للتوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 638 ألفا الشهر الماضي بعد زيادة 672 ألفا في سبتمبر، في أقل ارتفاع منذ بدء تعافي الوظائف في مايو أيار ليظل التوظيف دون ذروة بلغها في فبراير.

وانخفض معدل البطالة إلى 6.9% من 7.9% في سبتمبر. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 600 ألف وظيفة في أكتوبر تشرين الأول وانخفاض معدل البطالة إلى 7.7%.

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ويبرز التقرير التحديات التي تواجه الرئيس القادم، سواء كان الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب أو الديمقراطي جو بايدن، لإبقاء الاقتصاد ينمو مع تعافيه من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير.

وبينما تراجع معدل البطالة من ذروة عند 14.7% في أبريل، فإنه تشوه بفعل أشخاص يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم "يعملون ولكن لا يذهبون إلى العمل".

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