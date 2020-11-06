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ارتفاع الإنتاج الصناعي الألماني بأقل من المتوقع في سبتمبر

ألمانيا - اقتصاد- صناعة
القطاع الصناعي في ألمانيا (أرشيفية )
اقتصاد

ارتفاع الإنتاج الصناعي الألماني بأقل من المتوقع في سبتمبر

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برلين - رويترز

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أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع بأقل من المتوقع في سبتمبر، إذ كبحت أزمة فيروس كورونا النشاط، في دليل جديد على أن التعافي من صدمة الجائحة يتباطأ في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الإنتاج الصناعي زاد 1.6% على أساس شهري. وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز زيادة 2.7%.

وقال مكتب الإحصاءات في بيان "أزمة فيروس كورونا تهيمن على التطورات في قطاع الصناعات التحويلية لعدة أشهر الآن".

ونما الاقتصاد بوتيرة قياسية 8.2% في الربع الثالث بفضل ارتفاع إنفاق المستهلكين والصادرات، لكن موجة ثانية شديدة من الإصابات وإجراءات عزل عام جزئية تغلفان التوقعات للربع الرابع وما بعده بالضبابية.

وقال معهد إيفو الاقتصادي اليوم إن توقعات الإنتاج للقطاع الصناعي الألماني ضعَفت نوعا ما للأشهر المقبلة، مضيفا أن تأثيرات إجراءات العزل العام غير واضحة.

وتشير بيانات ألمانية أخرى أحدث إلى تبدد التعافي.

ونمت الطلبيات الصناعية بأقل من المتوقع في سبتمبر، إذ تراجعت طلبيات منطقة اليورو بحسب ما أظهرته بيانات أمس الخميس.

كما تراجعت ثقة الشركات للمرة الأولى في ستة أشهر في أكتوبر، بسبب مخاوف حيال ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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