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صندوق النقد الدولي يقرض أفغانستان 370 مليون دولار

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صندوق النقد الدولي يقرض أفغانستان 370 مليون دولار

لمدة 42 شهرًا

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واشنطن - فرانس برس

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وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على برنامج لإقراض أفغانستان 370 مليون دولار يمتدّ 42 شهرًا، في وقت يحاول البلد الذي تمزقه الحرب مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق في بيان إن القرض موجه لمساعدة أفغانستان على إضفاء استقرار على اقتصادها وتدعيم استجابتها لكوفيد-19 وتحفيز دعم المانحين.

وأشار نائب المدير العام للصندوق ميتسوهيرو فوروساوا إلى أنّ البرنامج الاقتصادي للحكومة تضرّر من الوباء، لكنّ كابول وضعت سياسات لاستعادة النمو وخفض الفقر.

وقال "في حال حصلت مخاطر سلبية جراء الوباء والوضع الأمني، يمكن أن يتعطل التعافي وتبرز حاجة لتعزيز التمويل".

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الحكومة ستتلقى بموجب "التسهيل الائتماني الممدد" 115 مليون دولار بشكل مباشر، في حين ستتسلم بقية قيمة القرض على أقساط عقب مراجعات نصف سنوية لمعايير الأداء في السياسة الاقتصادية وجهود مكافحة الفساد.

ويتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 5 %، هذا العام قبل أن يتعافى بنسبة 4 %، عام 2021، لكنه شدد على أن "دعم المانحين المستمر والثبات في تنفيذ الإصلاحات والتقدم في محاربة الفساد ستكون أشياء حاسمة".

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