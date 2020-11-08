ارتفعت قيمة تجارة السيارات في إمارة أبوظبي بنسبة 19.2% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى نحو 14.68 مليار درهم (4 مليارات دولار)، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019.

وتشكل قيمة تجارة السيارات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 48% من إجمالي القيمة التي سجلها القطاع طيلة العام 2019، مما يعكس مدى النشاط الذي شهده رغم حالة التباطؤ التي سيطرت على حركة الأنشطة على مستوى العالم.

وبلغت قيمة السيارات المعاد تصديرها عبر الإمارة نحو 7.8 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو من العام الجاري بزيادة نسبتها 56% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، بحسب الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية- وام.

وعلى مستوى وارادت أبوظبي من السيارات فقد بلغت قيمتها 6.7 مليار درهم في حين وصلت قيمة الصادرات نحو 179 مليون درهم.

ويعزز النمو المسجل في هذا النوع من التجارة مكانة الإمارة كمركز رئيسي لتجارة السيارات في منطقة الشرق الأوسط .

وشهد عدد الشركات العاملة في القطاع (شركات وكالات حصرية وشركات تجارة السيارات المستعملة) في أبوظبي والإمارات زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو العدد الذي قدر نهاية العام الماضي بـ 6 آلاف شركة.