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وفد وزاري سعودي يصل العراق لبدء انعقاد مجلس التنسيق المشترك

A photo released by Saudi Press Agency of the Saudi delegation visit to Iraq. (Twitter @SPAregions)
وفد وزاري سعودي يصل العراق لبدء انعقاد مجلس التنسيق المشترك
اقتصاد العراق

وفد وزاري سعودي يصل العراق لبدء انعقاد مجلس التنسيق المشترك

لمناقشة ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية

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دبي - العربية.نت

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وصل وفد وزاري سعودي إلى بغداد اليوم الأحد، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في زيارة رسمية لجمهورية العراق، يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وستعقد خلال الزيارة اجتماعات بين الجانبين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس.

ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة وتعميق التعاون المشترك، وحماية المصالح المشتركة.

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