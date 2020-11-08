قال الديمقراطي، جو بايدن، مساء السبت إن إحياء الاقتصاد لن يكون دون السيطرة على فيروس كورونا.

وأضاف بايدن (77 عاماً) الذي حقق "فوزاً راسخاً" في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء في خطاب إعلان النصر متوجّهاً إلى أنصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير وانتصر فيها على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترمب، أنّه سيُشكّل اعتباراً من الاثنين خليّة أزمة خاصّة بفيروس كورونا المستجدّ، تضمّ علماء وخبراء، لمواجهة التحدّي الأبرز الذي ستجد إدارته نفسها أمامه منذ اليوم الأول لولايته.

وقال "سأشكّل الاثنين خليّة تضمّ علماء وخبراء" من أجل العمل على "خطّة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 كانون الثاني/يناير 2021".

وكان بايدن وضع خطة تقضي بإعداد استراتيجية وطنية "للمضي قدماً" في محاربة جائحة كوفيد-19 من خلال سنّ قانون رئيسي في الكونغرس لتمويل حملة اختبار وطنية "ستكون نتائجها متاحة على الفور"، وصناعة منتجات ومعدات طبية في الولايات المتحدة وجعل وضع الكمامات إجبارياً في المباني الفيدرالية وفي وسائل النقل المشترك بين الولايات، وتوفير لقاح مجاني "للجميع" في المستقبل.

وتسجّل الولايات المتحدة منذ بضعة أيام فورة في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس وقد بلغت الحصيلة الوبائية اليومية الجمعة أكثر من 127 ألف إصابة جديدة.

وأدّت الجائحة إلى وفاة نحو 235 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وبايدن كان قد وعد خلال الحملة الانتخابية بأخذ النصيحة من كبير الأطباء أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام كبير في خلية أزمة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا. كما وعد بإلغاء مفاعيل القرار الذي اتّخذه ترمب في تموز/يوليو وأمر بموجبه بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف "فلتبدأ هنا اليوم نهاية عصر الشيطنة هذا في أميركا".