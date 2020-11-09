أشادت منظمة الصحة العالمية بلقاح "فايزر"، مشيرة إلى أنه قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس2021.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بحسب "رويترز": إن "اللقاح قد يتم طرحه بحلول مارس القادم للفئات الأكثر ضعفاً"، مضيفا: أن هذا قد يغير مسار الوباء بشكل جذري.

وأخبر بروس أيلوارد الجمعية الوزارية السنوية لمنظمة الصحة العالمية أن النتائج المؤقتة التي أُعلن عنها في وقت سابق من اليوم من تجارب اللقاح في المرحلة الثالثة لشركة فايزر كانت "إيجابية للغاية".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن اللقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد – 19" منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة.