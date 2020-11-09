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الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على أميركا بـ 4 مليارات دولار 

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اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على أميركا بـ 4 مليارات دولار 

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بروكسل - رويترز

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قال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض رسوما جمركية على واردات من البضائع الأميركية بـ 4 مليارات دولار اعتبارا من غد الثلاثاء، في حين يأمل بأن الرئيس المنتخب جو بايدن سيرعى تحسنا حادا في العلاقات بين الجانبين.

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وسيمارس التكتل الحق في اتخاذ إجراءات مضادة الذي منحته إياه منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي في قضية ضد شركة بوينج الأميركية لصناعة الطائرات، وذلك في إطار معركة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن دعم قطاع الطيران المدني.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عن بعد لوزراء التجارة لدول الاتحاد "أوضحنا في كل مرحلة أننا نريد تسوية هذه القضية التي طال أمدها.

وأضاف: "للأسف، رغم بذل قصارى جهودنا وبسبب عدم إحراز تقدم على الجانب الأميركي، يمكننا تأكيد أن الاتحاد الأوروبي سيمارس في وقت لاحق اليوم حقوقنا ويفرض إجراءات مضادة بعد سماح منظمة التجارة العالمية لنا بذلك فيما يتعلق ببوينج".

وأوضح أن هذا يعني أن الرسوم الجمركية، التي من المقرر أن تستهدف صادرات أميركية من الطائرات وأجزائها ومجموعة من المنتجات الزراعية، ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وجدد دومبروفسكيس، وهو نائب لرئيس المفوضية الأوروبية، عرض الاتحاد الأوروبي أن يعلق التكتل إجراءاته إذا فعلت الولايات المتحدة نفس الشيء، لكنه قال إن واشنطن لم توافق على فعل ذلك حتى الآن.

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