كشفت بيانات رسمية حديثة، تراجع صادرات مصر غير البترولية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بنسبة 2.5%، كما تراجعت قيمة الواردات غير البترولية بنسبة 13.19%.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي صادرات مصر غير البترولية بلغت نحو 18.76 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضيين، مقابل 19.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات من القطن الخام والمواد الخام حيث بلغت 1.87 مليار دولار خلال (يناير- سبتمبر) مقابل 1.98 مليار دولار عام 2019.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الصادرات إليها السعودية، حيث بلغت 1.17 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 1.29 مليار دولار عام 2019، تلتها أميركا حيث بلغت 1.11 مليار دولار مقابل نحو 1.63 مليار دولار في عام 2019، ثم إيطاليا بقيمة 886 مليون دولار مقابل 999 مليون دولار خلال عام 2019. وفي المرتبة الرابعة حلت بريطانيا بقيمة 515 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة 500 مليون دولار مقابل 652 مليون دولار في 2019.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي انخفضت قيمة صادراتها، مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها حيث بلغت 1.85 مليار دولار مقابل 2.37 مليار دولار عام 2019، تلتها مجموعة اللدائن ومصنوعاتها (البلاستيكات بأنواعها)، بقيمة 1.25 مليار دولار، مقابل نحو 1.52 مليار دولار عام 2019.

على صعيد الواردات غير البترولية، فقد بلغت قيمتها نحو 45.55 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل نحو 52.47 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات الزراعية والغذائية نحو 10.33 مليار دولار خلال التسعة أشهر، مقابل 11.76 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 12.2%.

وكانت أهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين حيث بلغت 8.18 مليار دولار مقابل 9.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، تلتها أميركا بقيمة 3.43 مليار دولار مقابل 3.91 مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 2.81 مليار دولار مقابل 3.22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وهوت الواردات المصرية من البرازيل إلى 1.56 مليار دولار مقابل 2.14 مليار دولار خلال العام 2019 ثم روسيا الاتحادية بقيمة 1.44 مليار دولار مقابل 1.78 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019.