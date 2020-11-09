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محافظ "ساما" يناقش مع نظيره العراقي زيادة المصارف العراقية بالسعودية

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما
شعار مؤسسة النقد العربي السعودي ساما
بنوك السعودية

محافظ "ساما" يناقش مع نظيره العراقي زيادة المصارف العراقية بالسعودية

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دبي - العربية.نت

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ناقش محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي- "ساما" الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، مع نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف، مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية وإمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية، وناقش الجانبان مستجدات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

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وقال البنك المركزي العراقي، في بيان له، اليوم الاثنين، إن محافظ البنك اجتمع مع نظيره محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وخلص الاجتماع الذي ضمَّ وفداً رفيعَ المستوى من الجانبين إلى التباحث في مجال السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي في كلمة افتتاحيّة للاجتماع، إنه يمكن استئناف تدريب منسوبي البنك المركزي في مؤسسة النقد العربي السعودي.

من جانبه دعا محافظ ساما لتمْتين العلاقة بين البلدين لاسيما في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن العراق ساحة جيدة للتعامل المالي مبدياً استعداده لفتح مزيد من آفاق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

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