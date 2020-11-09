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الاتحاد الأوروبي يؤمن 300 مليون جرعة من لقاح فايزر

لقاح كورونا
صورة تعبيرية للقاح فايزر
فيروس كورونا

الاتحاد الأوروبي يؤمن 300 مليون جرعة من لقاح فايزر

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دبي - العربية.نت

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قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه سيوقع على تأمين 300 مليون جرعة من لقاح فايزر.

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قالت شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر اليوم الاثنين إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب.

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.

وقال المنظمون، بحسب تقارير اطلعت عليها "العربية.نت"، إنهم سيوافقون على لقاح فعال بنسبة 50٪ فقط - يحمي نصف أولئك الذين يحصلون عليه. وتقول الشركة إنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة.

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