قالت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد ليست لديها أي خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة عن 5% في الوقت الحالي.

واتفقت الدول العربية الخليجية الست جميعها على فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% بعد أن أضر نزول أسعار النفط بإيراداتها.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة بالفعل، فيما رفعتها السعودية لـ3 أمثالها هذا العام.

وقالت سلطنة عمان الشهر الماضي إنها تعتزم تطبيقها في أبريل نيسان.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أنه لا توجد "أي خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن 5% في الدولة".

وأفادت الوزارة أن إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي جمعتها الإمارات خلال الفترة بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب بلغت 11.6 مليار درهم (3.16 مليار دولار)، مضيفة أنه من المقرر توزيع 30% منها للحكومة الاتحادية، و70% للحكومات المحلية.

وقالت "ستساهم الإيرادات الضريبية في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقا للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)".

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الإمارات ستواجه انكماشا اقتصاديا 6.6% هذا العام، إذ تضر أزمة فيروس كورونا بقطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل.