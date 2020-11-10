  • مباشر
اللغة

حصيلة القيمة المضافة بالإمارات 3.2 مليار دولار في 8 أشهر  

وزارة المالية الإماراتية
وزارة المالية الإماراتية
اقتصاد الإمارات

حصيلة القيمة المضافة بالإمارات 3.2 مليار دولار في 8 أشهر  

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 11.6 مليار درهم (3.2 مليار دولار) خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر أغسطس 2020.

بيع منزل عائم في دبي بـ 5.5 مليون دولار الأسواق العقارية عقارات دبي بيع منزل عائم في دبي بـ 5.5 مليون دولار

وذكرت الوزارة أن إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية للدولة عن الفترة ذاتها ارتفع بنحو 47% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وبقيمة بلغت نحو 1.9 مليار درهم.

وقال سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية، إنه تم توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% للحكومة الاتحادية، و70% للحكومات المحلية.

وأشار إلى أن حصة الحكومة الاتحادية من إيراد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته تمثل نسبة 45% و55% للحكومات المحلية، بينما تمثل حصة الحكومة الاتحادية ما نسبته 30% عن إيرادات الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية الأخرى مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر المضاف.

وتابع: "ستساهم الإيرادات الضريبية في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقاً للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا".

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، عدم وجود أي خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن 5% في الدولة.

وبالنسبة لعام 2019، بلغ ناتج الإيراد الضريبي المحصل نحو 31 مليار درهم مقارنة بنحو 29 مليار درهم خلال عام 2018، بنمو 7%.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر
الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح "حفرة الموت" بالموصل
غضب في أرمينيا بعد غضب في أرمينيا بعد "السلام".. وباشينيان: لم نملك حلاً آخر

قبل أن تذهب

نساء ساهمت في فوز بايدن
نساء ساهمت في فوز بايدن

اكتشف المزيد