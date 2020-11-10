أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 11.6 مليار درهم (3.2 مليار دولار) خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر أغسطس 2020.

وذكرت الوزارة أن إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية للدولة عن الفترة ذاتها ارتفع بنحو 47% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وبقيمة بلغت نحو 1.9 مليار درهم.

وقال سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية، إنه تم توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% للحكومة الاتحادية، و70% للحكومات المحلية.

وأشار إلى أن حصة الحكومة الاتحادية من إيراد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته تمثل نسبة 45% و55% للحكومات المحلية، بينما تمثل حصة الحكومة الاتحادية ما نسبته 30% عن إيرادات الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية الأخرى مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر المضاف.

وتابع: "ستساهم الإيرادات الضريبية في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقاً للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا".

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، عدم وجود أي خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن 5% في الدولة.

وبالنسبة لعام 2019، بلغ ناتج الإيراد الضريبي المحصل نحو 31 مليار درهم مقارنة بنحو 29 مليار درهم خلال عام 2018، بنمو 7%.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.