أودع برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال (22.4 مليار دولار) منها 620 مليون ريال (165.3 مليون دولار) تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان صدر اليوم، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1046 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 192 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 41%، وشكل الذكـور المستقلين 59%، موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وبرنامج "حساب المواطن" أطلقته الحكومة السعودية نهاية عام 2017، لدعم الأسر عبر تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي.