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بعد 4 أعوام من النمو.. موديز تتوقع تراجع إصدار الصكوك

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وكالة موديز للتصنيف الائتماني
اقتصاد

بعد 4 أعوام من النمو.. موديز تتوقع تراجع إصدار الصكوك

تتوقع أن يبلغ حجم الإصدار العالمي للصكوك 170 مليار دولار هذا العام

متابع الغاء المتابعة

دبي – رويترز

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قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يتراجع الإصدار العالمي للصكوك بشكل طفيف في العام الحالي بعد 4 أعوام من نمو متواصل.

وتتوقع موديز أن يبلغ حجم الإصدار العالمي للصكوك 170 مليار دولار هذا العام، انخفاضاً من 179 مليار دولار في 2019.

وقال نائب رئيس خدمة المستثمرين في "موديز" نيتيش بوجناجاروالا "تراجع نشاط الإصدار في النصف الأول من العام يمكن أن يعزى إلى الجائحة".

وذكرت موديز أن الإصدار السيادي من أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية استقر أثناء الأزمة على الرغم من تفاقم العجز في الموازنات العامة بسبب انخفاض أسعار النفط، فضلا عن الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا.

ونمت سوق الصكوك العالمية بخطى سريعة من 80 مليار دولار إلى 179 مليار في الأعوام الأربعة الماضية بدعم من حشد كبير للصناديق المتفقة مع الشريعة في الخليج.

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