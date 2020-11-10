عينت تركيا نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد يوم من استقالة براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان ألبيرق قد أعلن يوم الأحد، الاستقالة لأسباب صحية، بعد أن استبدل أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال بوزير المالية السابق ناجي إقبال، منتقد الإدارة الاقتصادية لألبيرق بعدما خسرت الليرة التركية 30% من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع السنة.

وأشار البيرق (42 عاما) إلى أسباب صحية غير محددة لقراره التنحي عن منصبه وزيرا للمالية والخزانة، وفقا لبيان نُشر على حسابه على إنستغرام الأحد.

وشغل لطفي علوان منصب وزير التنمية التركي، سابقا، ورئيس لجنة الميزانية بالبرلمان.

وفي وقت سابق، مساء الاثنين، أعلنت الرئاسة التركية الموافقة على الاستقالة التي تقدم بها وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق من منصبه.

وسجّلت العملة التركية أمس الاثنين، أعلى مكاسب لها بعد إعلان البيرق تنحيه.