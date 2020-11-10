  • مباشر
اللغة

علي باباجان: استقالة صهر أردوغان إفلاس وليس استقالة

علي باباجان وأردوغان (فرانس برس)
علي باباجان وأردوغان - (فرانس برس)
اقتصاد تركيا

علي باباجان: استقالة صهر أردوغان إفلاس وليس استقالة

قال إن اقتصاد تركيا يبنى على أساس متين ولن يتحسن بتغيير اسم أو اثنين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر زعيم "حزب الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض ووزير المالية والخزانة الأسبق، علي باباجان، أن استقالة صهر أردوغان إفلاس وليس استقالة.

وقال علي باباجان للصحافة التركية، إن اقتصاد تركيا يبنى على أساس متين ولن يتحسن بتغيير اسم أو اثنين.

وعينت تركيا نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد يوم من استقالة براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان.

قبل استقالته المفاجئة.. ماذا فعل صهر أردوغان في اقتصاد تركيا؟ قصص خاصة اقتصاد تركيا قبل استقالته المفاجئة.. ماذا فعل صهر أردوغان في اقتصاد تركيا؟

وكان ألبيرق قد أعلن الأحد، الاستقالة لأسباب صحية، بعد أن استبدل أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال بوزير المالية السابق ناجي إقبال، منتقدا الإدارة الاقتصادية لألبيرق بعدما خسرت الليرة التركية 30% من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع السنة.

وأشار البيرق (42 عاما) إلى أسباب صحية غير محددة لقراره التنحي عن منصبه وزيرا للمالية والخزانة، وفقا لبيان نُشر على حسابه على إنستغرام الأحد.

وشغل لطفي علوان منصب وزير التنمية التركي سابقا، ورئيس لجنة الميزانية بالبرلمان.

بيرات ألبيرق مع أردوغان (أرشيفية- فرانس برس)
بيرات ألبيرق مع أردوغان (أرشيفية- فرانس برس)

وفي وقت سابق، مساء الاثنين، أعلنت الرئاسة التركية الموافقة على الاستقالة التي تقدم بها وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق من منصبه.

وسجّلت العملة التركية، الاثنين، أعلى مكاسب لها بعد إعلان البيرق تنحيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"ما وراء الطبيعة".. أصداء واسعة لأول عمل مصري بتوقيع "نتفليكس"
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر

الأكثر قراءة

لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم لقاح يحمل خبرا سارا.. فعالية تظهر بعد شهر من التطعيم
"احموا الديمقراطية".. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها
ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر
الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح الأكبر والأكثر دموية.. تحرك لفتح "حفرة الموت" بالموصل
غضب في أرمينيا بعد غضب في أرمينيا بعد "السلام".. وباشينيان: لم نملك حلاً آخر

قبل أن تذهب

نساء ساهمت في فوز بايدن
نساء ساهمت في فوز بايدن

اكتشف المزيد