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التضخم بالمدن المصرية يرتفع لـ4.5%

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تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.5%
اقتصاد مصر

التضخم بالمدن المصرية يرتفع لـ4.5%

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القاهرة – رويترز

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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.5% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 3.7% في سبتمبر أيلول.

بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% مع 3 نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.8% في أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع 0.3% في سبتمبر أيلول.

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وعزى الجهاز المركزي ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار "مجموعة التعليم الثانوي العام والفني 56.6% ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 20.1% والتعليم العالي 13.2%... والخضراوات 7%".

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "أرقام التضخم جاءت متوافقة مع التوقعات... نتوقع استمرار المسار الصعودي للتضخم حتى نهاية هذا العام لكن بوتيرة أقل من سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)".

وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 3.9% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 3.3% في سبتمبر أيلول.

ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.

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