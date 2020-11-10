قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر من 3.7% في سبتمبر.

وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.8% في أكتوبر مقارنة مع 0.3% في سبتمبر.

وعزا الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار "مجموعة التعليم الثانوي العام والفني 56.6% ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 20.1% والتعليم العالي 13.2% والخضراوات 7%".



وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "أرقام التضخم جاءت متوافقة مع التوقعات. نتوقع استمرار المسار الصعودي للتضخم حتى نهاية هذا العام لكن بوتيرة أقل من سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول".