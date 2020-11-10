استقبل الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، نبأ لقاح للوقاية من فيروس كورونا تطوره شركة فايزر باعتباره "أمراً عظيماً". وقال إن الولايات المتحدة قد يكون لديها جرعات لقاح جاهزة قبل نهاية العام.

وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية، قال فاوتشي إنه يعتقد أنه سيبقى في منصبه الحالي في الوقت الراهن وليس لديه نية لترك موقعه.

وانتقد الرئيس دونالد ترمب الدكتور فاوتشي علنا، ولم يتحدث إليه منذ أوائل أكتوبر على حد قول فاوتشي.

وقالت شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر اليوم الاثنين، إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب.

وتعد شركة فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، أول شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا.

وقال المنظمون، بحسب تقارير اطلعت عليها "العربية.نت"، إنهم سيوافقون على لقاح فعال بنسبة 50% فقط - يحمي نصف أولئك الذين يحصلون عليه. وتقول الشركة إنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة.

قال الدكتور ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Pfizer "اليوم هو يوم عظيم للعلم والإنسانية، المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح Covid-19 توفر الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كورونا.

"لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاح لدينا في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره مع تسجيل معدلات الإصابة بأرقام قياسية.

وقد يثير اكتشاف أن 90% من الإصابات قد تم منعها بواسطة لقاح فايزر، السياسيين وقادة الصحة العامة ويضع نهاية محتملة للوباء.

وشارك في تجارب المرحلة الثالثة أكثر من 43000 شخص.

وتقول الشركة إنه يبدو أن الأشخاص من ذوي الخلفيات العرقية السمراء والأقليات يتمتعون بحماية جيدة مثل أي شخص آخر.

فايزر ذكرت أن جمع بيانات السلامة المطلوبة ستستغرق حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر، ثم يتم تقديم الملف إلى المنظمين للموافقة عليه.