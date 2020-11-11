قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن وكيل وزارة الخارجية كيث كراتش، الذي أغضب الصين بزيارة إلى تايبه في سبتمبر أيلول، سيرأس محادثات اقتصادية مع تايوان هذا الشهر.

وأبلغ بومبيو مؤتمرا صحفيا أن كراتش سيرأس حوار الشراكة للازدهار الاقتصادي مع تايوان في العشرين من نوفمبر.



وقال إن المحادثات ستشمل التعاون في مجالات عدة من بينها ضمان سلامة سلاسل الإمداد وأمن أنظمة اتصالات الجيل الخامس.

وكراتش هو أكبر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية يزور تايوان في أربعة عقود بعد اختياره لرئاسة حوار اقتصادي ثنائي جديد مع الجزيرة.