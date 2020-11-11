أعلنت شركة المياه الوطنية في السعودية البدء في دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت مظلتها وتحت مسمى القطاع الشمالي الغربي، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر.

ويأتي ذلك ضمن مراحل دمج 13 إدارة عامة لخدمات المياه في 6 تجمعات مناطقية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.

وذكرت "المياه الوطنية" أنها بدأت مرحلة التخطيط وفق مشروعين: الأول يتضمن توحيد الإدارات العامة لخدمات المياه واندماجها مع شركة المياه الوطنية.

أما المشروع الثاني فيتضمن ترسية عقود إدارة وتشغيل وصيانة كل قطاع من القطاعات الستة لفترات تمتد من 5 إلى 7 سنوات.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، محمد الموكلي، في مقابلة مع "العربية"، أن هذا البرنامج التاسع من الاستراتيجية الوطنية للمياه، وإعادة هيكلة قطاع التوزيع.

وقال: "لدينا 9 تحالفات محلية لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، وسنعلن قريبا من سيتولى إدارة التشغيل والصيانة في هاتين المنطقتين من خلال مشاركة القطاع الخاص".