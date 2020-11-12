تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 7 أشهر، لكن وتيرة التراجع تباطأت وقد يكون أي تحسن آخر محدودا نتيجة لزيادة انتشار جائحة كوفيد-19 وعدم صدور تحفيز مالي إضافي.



وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 709 آلاف للأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع 757 ألفا في الأسبوع السابق.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 735 ألفا في أحدث أسبوع.

ورغم تراجع الطلبات إلى أدنى مستوى منذ مارس آذار، فإنها مازالت أعلى من ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الكساد الكبير بين 2007 و2009.

استقرار أسعار المستهلكين الأميركيين في أكتوبر

وفي سياق منفصل، استقرت أسعار المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في أكتوبر تشرين الأول حيث وازنت مكاسب متوسطة في تكاليف الأغذية أثر تراجع أسعار البنزين وسط تباطؤ اقتصادي، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بمواصلة سياسة التيسير النقدي البالغ لفترة طويلة من أجل دعم التعافي من الركود الذي أفرزته جائحة كوفيد-19.



وأفادت وزارة العمل الأمريكية أن استقرار قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي تأتي عقب زيادة 0.2% في سبتمبر أيلول. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.2% بعد زيادة 1.4% في سبتمبر أيلول.



وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم صعود المؤشر 0.1% في أكتوبر تشرين الأول، مع نسبة زيادة سنوية 1.3%.



وحتى باستبعاد مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، يظل مؤشر أسعار المستهلكين مستقرا في أكتوبر تشرين الأول عقب صعوده 0.2% في الشهر السابق. وارتفع المؤشر الأساسي 1.6% على أساس سنوي بعد زيادته 1.7% في سبتمبر أيلول.



أما مقياس التضخم المفضل من مجلس الاحتياطي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، فقد ارتفع 1.5% في الاثني عشر شهرا حتى نهاية سبتمبر أيلول. يستهدف البنك المركزي معدلا يبلغ 2%، لكن على أساس متوسط مرن. وتصدر بيانات أكتوبر تشرين الأول لذلك المؤشر نهاية الشهر الحالي.