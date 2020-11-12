توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بـ475 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، بعدما عاودت الليرة الهبوط بعد انتعاش قصير بسبب استقالة وزير الخزانة والمالية.

ويتوقع المحللون أن استقالة وزير المالية وصهر الرئيس "أردوغان"، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي الأسبوع الماضي، يمهد لرفع أسعار الفائدة واتخاذ إجراءات حازمة لوقف التدهور غير المسبوق لليرة.

وسجلت العملة التركية مستوى قياسياً منخفضاً جديداً عند حدود 8.58 ليرة للدولار يوم الجمعة، بعد أن خسرت من قيمتها خل30% ال العام، لتكون الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة.

ولا تزال أصداء استقالة وزير المالية التركي، وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان تتردد في الشارع التركي، وفي أروقة السياسة في البلاد، لا سيما أنها أتت بشكل مفاجئ، وبطريقة غير معهودة.

وفي جديد هذا الملف، أعلن نائب أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير الستار، أن القنوات الفضائية الموالية للرئيس التركي، رفضت نشر نص استقالة وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، فما كان أمامه سوى إنستغرام.

كما أكد أن البيرق أرسل استقالته أولًا إلى وكالة الأناضول الموالية لأردوغان، التي رفضت بثها، ثم أرسلها إلى الفضائية التي يمتلكها شقيقه سرحات البيرق «A haber»، الموالية أيضًا للرئيس التركي لكنها رفضت كذلك نشرها.

وقال في تغريدة على موقع تويتر مساء أمس إن "البيرق بحث عن قناة تبث خبر استقالته لكن لم يجد، فكان الحل الأخير له نشرها على إنستغرام" يشار إلى أن البيرق، أعلن الأحد الماضي استقالته، عبر إنستغرام، عازيا السبب إلى مشاكل صحية، بحسب تعبيره.