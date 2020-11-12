أعلنت مؤسسة "تحالف من أجل الاستدامة" العالمية، ومقرها في أبوظبي، عن إطلاق شراكة طويلة الأمد مع شركة "فيوليا"، من خلال فرعها المحلي في المنطقة "فيوليا الشرق الأوسط" بنيّة تأسيس مصنع في أبوظبي هو الأول من نوعه والأكثر تطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن ينتج المصنع 14000 طن سنوياً من المواد الخام المعاد تدويرها ذات الجودة الغذائية من خلال استخدام تكنولوجية تصنيف متطورة، وآلية غسيل عالية الأداء وعملية بثق متطورة تشمل فرز وتقطيع وغسيل البولي - إيثيلين تيريفثال، قبل انصهاره لمادة خام متجددة يمكن استخدامها مباشرة في تغليف المأكولات والمشروبات.

وتساهم هذه الشراكة في تعزيز اقتصاد أبوظبي وتوفير حلول مبتكرة لقطاع إعادة التدوير والاستدامة عالميا، لاسيما أن المصنع يحظى بدعم العديد من الشركات والهيئات المعنية في أبوظبي وعلى المستوى الاتحادي، وفي مقدمتها هيئة البيئة في أبوظبي ومركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، ومدينة خليفة الصناعية "كيزاد".

وسيكون دور المشروع الرئيسي هو تطبيق الاستراتيجية الطموحة لإدارة النفايات في أبوظبي والدولة، بهدف الحد من نقل النفايات إلى المكبات، وتعزيز إعادة التدوير، وتطبيق اقتصاد إعادة التدوير.

ويتوقع الشركاء إنشاء المصنع الجديد في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي "كيزاد".

ويعد هذا المشروع نموذجاً مثالياً لتكاتف الجهود بين الشركات المحلية والدولية لإضفاء قيمة إضافية تسهم في الارتقاء بالمجتمع بأسره، حيث إن المشروع يجمع بين رؤية أبوظبي البيئية وخبرة فيوليا في تقديم الاستراتيجيات البيئية والحلول المستدامة للإسهام في التحول البيئي في جميع أنحاء العالم.

وسيتم الحصول على المواد الأولية بشكل أساسي من الأسواق المحلية على أن يتم توفير المواد الخام لأصحاب العلامات التجارية على المستويين المحلي والدولي من خلال اتفاقيات شراء طويلة المدى، والتي تظل شرطا مسبقا لبدء إنشاء المصنع في المستقبل.

دوره قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: "سيسهم مصنع إعادة تدوير زجاجات البولي إيثيلين تريفثاليت في تحقيق أهداف إمارة أبوظبي لتخفض نسبة النفايات المرسلة إلى المطامر بنسبة 75%، وتعزيز المكانة المرموقة التي تتبوأها الإمارة كمساهم رائد في الاستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف انطلاقاً من الدور المنوط بنا كجهة حكومية مسؤولة عن إدارة قطاع النفايات بطريقة مستدامة في الإمارة، تلتزم "تدوير" بالتعاون مع كافة شركائها، بما في ذلك مؤسسة "تحالف من أجل الاستدامة العالمية" وشركة "فيوليا" بدعم كافة الجهود الهادفة إلى تشجيع إعادة التدوير وتطوير حلول مبتكرة تساهم في حماية البيئة من الآثار السلبية الناجمة عن النفايات. كما يعكس دعمنا لهذا المشروع أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية".

وتتعاون مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية وشركة فيوليا تعاوناً وثيقاً مع كبرى الشركات العاملة في مجال التعبئة والبتروكيماويات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مؤسسات البيع بالتجزئة والضيافة. وبالتنسيق مع المجتمعات المحلية، تسعى الشركتان إلى تعزيز ثقافة إعادة التدوير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدمان حلولاً مبتكرة ورقمية لتأمين فصل المواد القابلة لإعادة التدوير. من خلال الخبرة التي يتمتع بها شركاء المشروع، سيكون لمصنع إعادة التدوير دور فعال في إعادة رسم صناعة البلاستيك في المنطقة، حيث سيوفر مصدراً محلياً مستداماً وبديلاً لمنتجات البلاستيك المعاد تدويره.

وتساهم إعادة تدوير العبوات لإنتاج بلاستيك عالي الجودة في توفير كمية كبيرة من المواد الخام المستدامة خاصة في ظل استهلاك أكثر من 3 مليارات عبوة بلاستيكية للمشروبات الغازية والمياه كل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة. إنتاج مادة بلاستيك البولي-إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويرها يتطلب طاقة أقل بـ 75% من الطاقة المستخدمة لإنتاج مواد البلاستيك الخام. كما أن إعادة تدوير عبوة واحدة فقط من البلاستيك توفر طاقة كافية لتشغيل مصباح كهربائي لأكثر من 24 ساعة.