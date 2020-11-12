بشّر وكيل وزارة الصحة السعودية، الدكتور عبدالله عسيري، بأن المملكة ستكون من أوائل الدول في مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم في الحصول على لقاحات آمنة وفعالة لصد فيروس كورونا وبكميات جيدة.

وأشار عسيري في مقابلة مع التلفزيون السعودي، أمس (الأربعاء)، إلى أن المملكة تعمل في مسار "مسرع ضمن تجمع عالمي" يضمن الوصول إلى سلة لقاحات معتمدة عالمياً.

وأوضح أن جميع اللقاحات الرئيسية التي وصلت للمراحل النهائية هي ضمن هذه السلة، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وأكد أن المملكة وقعت عقدا مع هذا التجمع للحصول على أي لقاح ينجح في الاختبارات النهائية.

ونوه إلى وجود مسار آخر تعمل من خلاله المملكة للحصول أيضا على لقاحات معتمدة، وهو من خلال التعاقد المباشر بين المملكة والشركات الواعدة التي وصلت لقاحاتها إلى مستوى متقدم في التجارب الإكلينيكة.

ولفت إلى أنه قبل منتصف 2021 لن يكون هناك تأثير واضح للقاحات على الفيروس، قائلاً: "حتى يؤثر اللقاح على مسار الوباء يجب أن يصل اللقاح إلى عدد كبير من الناس".

وتوقع الحصول على الموافقة الرسمية للقاحين على الأقل قبل نهاية 2020 للاستخدام الطارئ عالمياً، مبيناً أن توزيعها وإيصالها للناس يحتاج لعدة أشهر.