  • مباشر
اللغة

بشرى سارة.. السعودية من أوائل الدول الحاصلة على لقاح كورونا

كورونا لقاح
المملكة ستكون من أوائل الدول في مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم في الحصول على لقاحات
لقاح كورونا

بشرى سارة.. السعودية من أوائل الدول الحاصلة على لقاح كورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بشّر وكيل وزارة الصحة السعودية، الدكتور عبدالله عسيري، بأن المملكة ستكون من أوائل الدول في مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم في الحصول على لقاحات آمنة وفعالة لصد فيروس كورونا وبكميات جيدة.

وأشار عسيري في مقابلة مع التلفزيون السعودي، أمس (الأربعاء)، إلى أن المملكة تعمل في مسار "مسرع ضمن تجمع عالمي" يضمن الوصول إلى سلة لقاحات معتمدة عالمياً.

رئيس قصص خاصة لقاح كورونا رئيس "بيونتيك" يكشف للعربية موعد توزيع جرعات لقاح كورونا

وأوضح أن جميع اللقاحات الرئيسية التي وصلت للمراحل النهائية هي ضمن هذه السلة، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وأكد أن المملكة وقعت عقدا مع هذا التجمع للحصول على أي لقاح ينجح في الاختبارات النهائية.

ونوه إلى وجود مسار آخر تعمل من خلاله المملكة للحصول أيضا على لقاحات معتمدة، وهو من خلال التعاقد المباشر بين المملكة والشركات الواعدة التي وصلت لقاحاتها إلى مستوى متقدم في التجارب الإكلينيكة.

ولفت إلى أنه قبل منتصف 2021 لن يكون هناك تأثير واضح للقاحات على الفيروس، قائلاً: "حتى يؤثر اللقاح على مسار الوباء يجب أن يصل اللقاح إلى عدد كبير من الناس".

وتوقع الحصول على الموافقة الرسمية للقاحين على الأقل قبل نهاية 2020 للاستخدام الطارئ عالمياً، مبيناً أن توزيعها وإيصالها للناس يحتاج لعدة أشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جيل جديد من المتطرفين.. جيل جديد من المتطرفين.. "طعم" مواقع التواصل بآسيا الوسطى
سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع

الأكثر قراءة

بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة
سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع سفاحة الصغار في بريطانيا.. تفاصيل مروعة عن قاتلة الرضّع
شاهد.. أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ إعلان فوز بايدن شاهد.. أول ظهور لترمب في مناسبة عامة منذ إعلان فوز بايدن
ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار ملياردير روسي يقتنص صعوداً نادرا لليرة التركية ويتخذ هذا القرار
تحقيق في لندن.. بترهيب قطر لشهود بقضية تمويل الإرهاب تحقيق في لندن.. بترهيب قطر لشهود بقضية تمويل الإرهاب
البحرين.. تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد رئيساً للوزراء البحرين.. تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد رئيساً للوزراء

قبل أن تذهب

حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه
حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه

اكتشف المزيد