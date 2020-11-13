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دراسة: معدل وفيات "كوفيد-19" انخفض 30%

قسم العناية المركزة لعلاج مرضى كورونا في تكساس - فرانس برس
قسم العناية المركزة لعلاج مرضى كورونا في تكساس - فرانس برس
فيروس كورونا

دراسة: معدل وفيات "كوفيد-19" انخفض 30%

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العربية.نت

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قال باحثون من معهد مقاييس وتقييم الصحة التابع لجامعة واشنطن، أمس الخميس، إن احتمال الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد انخفض بنحو الثلث تقريباً منذ أبريل بسبب تحسن العلاج.

وقال كريستوفر موراي مدير المعهد إن مرض "كوفيد-19" يقتل الآن حوالي 0.6% من المصابين به في الولايات المتحدة مقارنة بنحو 0.9% في بداية الجائحة.

وأضاف أن الإحصاءات تعكس اكتشاف الأطباء طرقا أفضل لرعاية المرضى بما في ذلك استخدام مضادات التخثر والدعم بالأكسجين. وتم تحديد علاجات فعالة مثل ستيرويد ديكساميثاسون، وفقا لوكالة "رويترز".

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وواجه الخبراء صعوبة لتحديد مقياس حاسم في الجائحة: مثل معدل الوفاة أو النسبة المئوية للمصابين الذين من المحتمل أن يموتوا. وتزداد الصعوبة نظراً لأن العديد من المصابين لا يعانون من أعراض ولا يتم التعرف عليهم أبدا.

وقال المعهد إنه كان يستخدم معدل وفيات إلى الإصابات، مُستمداً من دراسات استقصائية بعد وضع العمر في الاعتبار. وكبار السن أكثر عرضة لخطر الوفاة بـ"كوفيد-19" مقارنة بالشباب.

وقال موراي "نعلم أن الخطر مرتبط بشدة بالعمر. فخطر الوفاة يزيد تسعة بالمئة لكل عام من العمر".

وقال المعهد الذي يتخذ من سياتل مقراً له، وهو مصدر مؤثر في التوقعات الخاصة بـ"كوفيد-19"، إنه خلص أيضا إلى أن معدل الوفيات بـ"كوفيد-19" يزداد سوءا في المجتمعات ذات المستويات العالية من السمنة.

وأضاف المعهد أن تحليله لمعدلات الوفيات حسب العمر في أكثر من 300 دراسة يشير إلى انخفاض بنسبة 30% منذ مارس وأبريل.

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