أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، تراجع معدل التضخم إلى 0.02% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول بعد تسجيله 0.1% في سبتمبر أيلول.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.29%.

وارتفعت بشكل رئيسي تكاليف الخضراوات والتبغ والألبان ومنتجاتها والبيض، في حين انخفضت أسعار الوقود والإيجارات والملابس.

وبلغ معدل التضخم السنوي 0.43% في الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل، 0.1% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، ليبلغ 0.74% في الأشهر العشرة الأولى.

وتأثرت معدلات الطلب والاستهلاك في الأردن مع شروع المملكة في إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا في 17 مارس آذار.

وبدأ الأردن فتحا تدريجيا للقطاعات الاقتصادية من مايو أيار، لكنه يشهد تناميا لأعداد الإصابات بالفيروس في الفترة الأخيرة.