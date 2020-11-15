قررت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية للمقيمين ومدتها 10 سنوات، لعدة فئات.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" اطلعت عليها "العربية.نت": "اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه وكافة الأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر".

كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم .. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات .. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 15, 2020

وأضاف أنه سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن هذه الدفعة الأولى ستتبعها دفعات والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات.

والبطاقة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لدولة الإمارات الصادرة بموجب نظام بطاقة الفيزا الذهبية الإمارات، ويوفر برنامج التأشيرة الذهبية إقامة طويلة الأمد لحاملها لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات بدلاً من التأشيرة القياسية لمدة عامين.