أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اطلعت عليها "العربية.نت"، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم)، بنسبة 5.8% في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.1% في أكتوبر الماضي، مقارنة بنسبة 5.7% في شهر سبتمبر 2020.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه مع الأخذ في بالاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وبدأ تطبيقها مطلع يوليو الماضي، جاء أكبر ضغط تصاعدي على معدل التضخم السنوي من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 13%، وكذلك ارتفاع أسعار النقل بنسبة 7%.

وارتفع قسم التبغ بنسبة 13.2% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.5%.

وجاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 13% على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 13.3%، بتأثير من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.4%، وأسعار الخضراوات بنسبة 22.2%.

وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الاتصالات بنسبة 1.5% متأثرا بارتفاع خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.9%.