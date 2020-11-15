  • مباشر
اللغة

التضخم في السعودية يرتفع إلى 5.8% خلال أكتوبر

السعودية سلع اقتصاد
أحد المتاجر في السعودية
اقتصاد السعودية

التضخم في السعودية يرتفع إلى 5.8% خلال أكتوبر

مقارنة بنسبة 5.7% في شهر سبتمبر 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اطلعت عليها "العربية.نت"، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم)، بنسبة 5.8% في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.1% في أكتوبر الماضي، مقارنة بنسبة 5.7% في شهر سبتمبر 2020.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنه مع الأخذ في بالاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وبدأ تطبيقها مطلع يوليو الماضي، جاء أكبر ضغط تصاعدي على معدل التضخم السنوي من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 13%، وكذلك ارتفاع أسعار النقل بنسبة 7%.

تغطية اكتتاب حقوق أولوية أسواق المال سوق السعودية تغطية اكتتاب حقوق أولوية "أنعام القابضة" بـ89.1%

وارتفع قسم التبغ بنسبة 13.2% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.5%.

وجاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 13% على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 13.3%، بتأثير من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.4%، وأسعار الخضراوات بنسبة 22.2%.

وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الاتصالات بنسبة 1.5% متأثرا بارتفاع خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.9%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

10 زيوت تحسن جودة النوم وتنهي 10 زيوت تحسن جودة النوم وتنهي "الشخير"
صور لمحمد صلاح من الحجر.. وأعراض كورونا تظهر على أقاربه صور لمحمد صلاح من الحجر.. وأعراض كورونا تظهر على أقاربه

الأكثر قراءة

هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران
خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف! خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف!
صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح
صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون "موناليزا" الموصل؟
50 سنة من حكم عائلة الأسد 50 سنة من حكم عائلة الأسد "لا طريقة لحكم سوريا إلا بوطء الرؤوس"
غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد