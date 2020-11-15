  • مباشر
اللغة

الجدعان: الإصلاحات المالية مكنت الاقتصاد من الصمود

اقتصاد السعودية مناسبة
القطاع المالي السعودي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة
اقتصاد السعودية

الجدعان: الإصلاحات المالية مكنت الاقتصاد من الصمود

بمواجهة أزمة فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن ما تضمنه تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يؤكد الخطوات الكبيرة التي خطتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية في سبيل الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 التي تُعد المحرك الأساس في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى مستقبل مشرق للمملكة.

ونوّه الجدعان في تغريدات عبر حسابه في تويتر اطلعت عليها "العربية نت"، إلى أن القطاع المالي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة، مبيناً أنه يساهم في تعزيز ودعم الاقتصاد والمرونة التي تتمتع بها السياسة المالية العامة نتيجة هذه الاصلاحات مكنت الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة.

وقال الجدعان إن رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة نحو المستقبل، حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، ومبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وقت الجائحة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد صرح الخميس أن المملكة تسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه.

الأمير محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات ضخ 311 مليار ريال محليا في 4 سنوات اقتصاد صندوق الاستثمارات الأمير محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات ضخ 311 مليار ريال محليا في 4 سنوات

وفي حين أشار إلى أن السعودية استطاعت في فترة وجيزة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، شدد على أن "السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصادات العالم".

وأضاف: "إن المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصادات العالم، ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. ولمتابعة تحقيق ذلك، نعدُّ في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها".

جاءت كلمة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى.

وقال "في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 تريليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. والنتيجة كانت نموا متسارعا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019 وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية".

"لكن على الرغم من الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين، فإننا نعدُّ أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين. ونحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هل الكمامات الطبية قابلة لإعادة الاستعمال؟ نعم لكن بشروط.. هل الكمامات الطبية قابلة لإعادة الاستعمال؟ نعم لكن بشروط..
الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. الأطفال والتلفزيون والإعلانات.. "مصيبة" على الآباء

الأكثر قراءة

هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران
خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف! خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف!
صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح
صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون "موناليزا" الموصل؟
غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو غضب في كاراباخ.. الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليمها لباكو
بومبيو يتجاهل لقاء أردوغان.. وامتعاض في أنقرة بومبيو يتجاهل لقاء أردوغان.. وامتعاض في أنقرة

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد