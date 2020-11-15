  • مباشر
اللغة

سندات السعودية الدولية تسجل ثاني أعلى عائد استثمار بالأسواق الناشئة

اقتصاد السعودية

سندات السعودية الدولية تسجل ثاني أعلى عائد استثمار بالأسواق الناشئة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجلت السندات السعودية المقومة بالدولار ثاني أفضل أداء بين الدول النامية، بحيث بلغ العائد السنوي على الاستثمار حتى الأول من نوفمبر نحو 10%.

وتحظى السندات السعودية بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية في الأسواق الناشئة.

وكانت السعودية قد أصدرت سندات أجنبية "يوروبوند" بقيمة 7 مليارات دولار في أبريل الماضي، واستقطبت طلبات تعادل ثمانية أضعاف حجم الطرح.

وعلى صعيد متصل، قال مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون، محيي الدين قرنفل، إن حجم سوق الصكوك والسندات في منطقة الخليج بلغ حجمه 500 مليار دولار، مشيرا إلى أنه جرى إصدار أدوات دين منذ مطلع العام الجاري بقيمة 112 مليار دولار.

وأضاف في حديثه مع العربية، أن هذا المستوى يجعل من منطقة الخليج سوقا أساسية من الأسواق الناشئة، ويتابعه المستثمرون المحليون والأجانب بصورة كبيرة في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الدولار يجعل عجز ميزانيات المنطقة تمول بسعر منخفض وبالتالي يساهم في تراجع عجز الموازنة.

وأشار إلى أن عجز موازنات دول الخليج في 2021 سيصل إلى 150 مليار دولار، وبالتالي فإن إصدارات أدوات الدين ستتجاوز مستوى 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عمرها مئات السنين.. عمرها مئات السنين.. "شالي" المصرية حصن واحة سيوة المنيع
10 زيوت تحسن جودة النوم وتنهي 10 زيوت تحسن جودة النوم وتنهي "الشخير"

الأكثر قراءة

هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران هكذا اغتيل كنز القاعدة الثمين سراً في قلب طهران
خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف! خبر غير سار للمتعافين من كورونا.. دراسة تكشف!
صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح صدمة في هاتف منفذ هجوم نيس التونسي.. تذكر بمعلم مذبوح
50 سنة من حكم عائلة الأسد 50 سنة من حكم عائلة الأسد "لا طريقة لحكم سوريا إلا بوطء الرؤوس"
صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون صورتها هزت مشاعر الملايين.. هل تذكرون "موناليزا" الموصل؟
عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها

قبل أن تذهب

معارك إثيوبيا تصل عاصمة إريتري
معارك إثيوبيا تصل عاصمة إريتري

اكتشف المزيد