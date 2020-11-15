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دبي لصناعات الطيران تعتزم توسيع محفظتها لـ450 طائرة في 2021

دبي لصناعات الطيران
دبي لصناعات الطيران
اقتصاد دبي

دبي لصناعات الطيران تعتزم توسيع محفظتها لـ450 طائرة في 2021

الرئيس التنفيذي: يمكن أن نستفيد من أسواق الدين إذا كانت الظروف مواتية ونمتلك381 طائرة

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دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة دبي لصناعات الطيران، أكبر شركة لتأجير الطائرات في الشرق الأوسط، توسيع محفظتها إلى 450 طائرة العام المقبل حتى بعد أن أثر وباء فيروس "كورونا" على أرباح الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي فيروز تارابور في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ اطلعت عليها "العربية.نت": "إذا قمنا بعملنا بشكل صحيح في عام 2021، فإن 450 هو الحد الأدنى لحجم الأسطول الذي تستهدفه الشركة. وتملك الشركة المملوكة للدولة حاليا 381 طائرة، وقد التزمت بالفعل بإضافة 31 طائرة نفاثة بقيمة 1.1 مليار دولار".

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وقال تارابور إن شركته يمكن أن تستفيد من أسواق الدين إذا كانت الظروف مواتية، مضيفا أن سيولته "قوية للغاية ويمكنها تمويل التوسع".

وانخفضت الأرباح فى الأشهر التسعة المنتهية فى 30 سبتمبر بأكثر من الثلث لتغلق عند 167.3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وقال الرئيس التنفيذي أيضا حول شراء الحصة المتبقية في MRO Joramco الأردنية: "أعتقد أن ذلك سيعتمد على شريكنا المالك لحصة 20%، وهو شركة الطيران الوطنية الأردنية".

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