قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، إن معدل البطالة تراجع إلى 7.3%، في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.8%، قبل سنة.

عزى الجهاز الانخفاض إلى "عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق".

كان معدل البطالة ارتفع إلى 9.6%، في ربع السنة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

أوضح الجهاز في بيانه أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6%، مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفا على أساس سنوي.