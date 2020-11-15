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معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.3% في الربع الثالث

بطالة في مصر
باحثون عن عمل في مصر
اقتصاد مصر

معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.3% في الربع الثالث

مع عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها بعد التخفيف التدريجي لإجراءات مكافحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، إن معدل البطالة تراجع إلى 7.3%، في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.8%، قبل سنة.

عزى الجهاز الانخفاض إلى "عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق".

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كان معدل البطالة ارتفع إلى 9.6%، في ربع السنة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

أوضح الجهاز في بيانه أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6%، مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفا على أساس سنوي.

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