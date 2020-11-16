  • مباشر
اللغة

"سار" تنقل أكثر من مليون طن من المعادن خلال شهر أكتوبر

الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار
الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار
اقتصاد السعودية

"سار" تنقل أكثر من مليون طن من المعادن خلال شهر أكتوبر

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

كشف نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المهندس خالد الحربي أن الشركة استطاعت خلال شهر أكتوبر الماضي نقل أكثر من مليون طن من المعادن المُختلفة التي تنوعت بين الفوسفات، البوكسايت، الكبريت المصهور وحامض الفوسفوريك بوزن إجمالي بلغ 1,065,062 طنًّا وهو الرقم الأعلى شهرياً الذي تحققه (سار) منذ بدء خدماتها لنقل المعادن العام 2011.

وأوضح المهندس الحربي أن الشركة استطاعت تجاوز مستهدفاتها في نقل المواد التعدينية عبر عدة وجهات، من حزم الجلاميد حتى رأس الخير، ومن البعيثة حتى ميناء رأس الخير، ومن منجم واسط إلى مشروع وعد الشمال، ومن مشروع وعد الشمال حتى ميناء رأس الخير على سواحل الخليج العربي عبر 118 رحلة قاطعة مسافة تجاوزت 280 ألف كم لنقل المعادِن بين الوجهات من خلال 11 ألف عربة فُرغت لهذا الغرض.

وبين أن هذا الإنجاز يأتي طبيعة للتعاون المثمر والشراكة النوعية بين شركة (سار) وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومن خلال الدور المهم الذي تلعبه (سار) في دعم وتحفيز الصناعات الوطنية عبر توفير حلول نقل آمنة ونوعية وصديقة للبيئة تتسم بالكفاءة والموثوقية العالية، وبما يخفف العبء المُلقى على شبكات الطرق الرئيسية ويقلل من انبعاثات الكربون الضارة، إضافة إلى تمكين القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، وتعزيز البنية التحتية بشكل عام بما يعزز من دور المملكة كمحور ربط للقارات الثلاث كواحدة من أهم المنصات اللوجستية العالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات خفيفة تشير للإصابة بكورونا لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات خفيفة تشير للإصابة بكورونا
"كوفيد-25".. أزمة الفيروس تصل إلى الدراما المصرية

الأكثر قراءة

عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها
وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط
الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات
"صحراويون من أجل السلام".. خيار ثالث قد ينهي نزاع الصحراء الغربية
الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى
تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟ تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟

قبل أن تذهب

معارك إثيوبيا تصل عاصمة إريتري
معارك إثيوبيا تصل عاصمة إريتري

اكتشف المزيد