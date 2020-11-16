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عجز موازنة مصر 2.6% في أول 4 أشهر من 2020/2021

اقتصاد مصر مناسبة
جانب من العاصمة المصرية القاهرة
اقتصاد مصر

عجز موازنة مصر 2.6% في أول 4 أشهر من 2020/2021

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دبي - العربية.نت

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قال وزير المالية المصري محمد معيط إن عجز الموازنة بلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 2020/2021.

وأضاف أن الفائض الأولي في الأشهر الأربعة الأولى في موازنة العام المالي الجاري بلغ 5.5 مليار جنيه (350 مليون دولار) مقابل 12 مليار جنيه قبل عام، وفقا لرويترز.

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وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قال معيط، في بيان لصادر عن الرئاسة المصرية، إن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلًا عن زيادة الإيرادات بنسبة 16٪ مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7٪، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.

وبلغ العجز الكلى في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2% في السنة المالية 2018-2019.

وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.

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