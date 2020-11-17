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جيه بي مورغان: ديون حكومات الأسواق الناشئة تقفز لمستوى قياسي

الأسواق الناشئة
ديون حكومات الأسواق الناشئة قفزت إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2020
الأسواق الناشئة

جيه بي مورغان: ديون حكومات الأسواق الناشئة تقفز لمستوى قياسي

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لندن – رويترز

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قال بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورغان، الاثنين، إن ديون حكومات الأسواق الناشئة قفزت إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2020.

ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في العام القادم بينما يكافح صانعو السياسات لاستئناف النشاط الاقتصادي الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.

وقال محللو البنك في مذكرة، إن الديون العامة للحكومات في 55 دولة نامية قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 59.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وإن المستويات خارج الصين ارتفعت إلى 57.7%.

وأضافوا أن ديون القطاع الخاص في الأسواق الناشئة قفزت أيضا إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 146.8% من الناتج المحلي الإجمالي لتقترب من المستوى الذي تشهده الأسواق المتقدمة حيث يبلغ المتوسط 161%.

ومع استبعاد الصين، ارتفعت النسبة الإجمالية لمستويات الدين في أرجاء الأسواق الناشئة إلى 89.9%.

وكتب محللو جيه بي مورغان في المذكرة "صدمة كوفيد-19 أدت إلى أكبر الزيادات السنوية في كل من ديون حكومات الأسواق الناشئة والقطاع الخاص كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وقال البنك أيضا إن الغالبية العظمى من الديون العامة والخاصة ما زالت محلية، إذ يشكل الدين المحلي 87% من الدين العام الحكومي و94% من ديون القطاع الخاص.

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