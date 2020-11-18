دافع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن الاستثمارات السعودية في بلاده.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحافي، إن "هناك من يروّج لكذبة "الاستعمار السعودي"، وهذا عيب، وعيب على من يقول إن هناك استعمارا في بلده".

وأضاف أن "السعودية واحدة من أغنى 5 دول في العالم تضع استثماراتها بالعراق، وتستثمر في الأرجنتين وكندا ودول أخرى فهل هذا استعمار؟".

وتابع "رئيس الوزراء العراقي، أن العراق لديه مذكرات تفاهم عديدة موقعة مع السعودية".

وتساءل رئيس الوزراء: "هل تحول الاستثمار إلى استعمار؟ وهل إيجاد فرص عمل لأبنائنا عن طريق الاستثمار يعد استعماراً؟ علينا أن نوفر للمستثمر البيئة التي تحميه، لا أن نبتزه".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأربعاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عاما على إغلاقه.