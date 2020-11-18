  • مباشر
اللغة

خطة بريطانية بـ 12 مليار جنيه إسترليني للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

طاقة رياح توربينات بحرية
مزرعة طاقة رياح بحرية
الطاقة المتجددة

خطة بريطانية بـ 12 مليار جنيه إسترليني للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة طموحة للتحول إلى اقتصاد أخضر يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، تشمل ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 12 مليار جنيه إسترليني، وتوفير 250 ألف وظيفة جديدة.

وتتضمن أهداف البرنامج التوقف عن بيع السيارات التي تعتمد على الوقود التقليدي نهائيا بحلول عام 2030، ومضاعفة الطاقة المولدة من الرياح 4 مرات إلى 40 غيغاوات، لتغطي احتياجات جميع المنازل في بريطانيا. وتتضمن استثمار 200 مليون جنيه في تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.

نمو أرباح المجموعة المالية هيرمس بالربع الثالث 18% لـ422 مليون جنيه شركات البورصة المصرية نمو أرباح المجموعة المالية هيرمس بالربع الثالث 18% لـ422 مليون جنيه

وتشمل الخطة كذلك استثمار 525 مليون جنيه في قطاع الطاقة النووية، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه في تقنية وقود الهيدروجين المتجدد، لاستخدامها في الصناعة والنقل.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا ستبيع باكورة سنداتها الحكومية "الخضراء" العام القادم، في مسعى للاستفادة من اهتمام متزايد لدى المستثمرين بالأصول المصممة لتمويل إنفاق صديق للبيئة.

واتسعت سوق السندات الخضراء بخطى سريعة في الأعوام القليلة الماضية مع بيع سندات قيمتها حوالي 250 مليار دولار حول العالم العام الماضي، أو ما يعادل 3.5% من الإصدار العالمي للسندات.

لكن مكتب إدارة الدين في بريطانيا، وهو ذراع لوزارة المالية، توخى الحذر إزاء السندات الخضراء مع قلقه من أن المستثمرين ربما يطالبون بعائد أعلى للسندات التي يجري إصدارها بأحجام صغيرة وتكون أقل سيولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
لبناني - أرمني أسس لبناني - أرمني أسس "مودرنا" التي طوّرت اللقاح الأميركي

الأكثر قراءة

أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن "كورونا الجديد"
مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب مدينة سورية احتلها الأتراك أعطت فيروز للبنان والعرب
"اغتصبها 9 مرات".. حفيد مؤسس الإخوان يواجه إحدى ضحاياه
نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة نووي إيران.. ألمانيا وفرنسا تدعوان بايدن لمقاربة مشتركة
خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب خطة محتالة..أمازون تكشف موظفين سرقوا آيفونات بمبلغ مرعب
المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع

قبل أن تذهب

تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات
تويتر يعين أشهر القراصنة مديرا لأمن المعلومات

اكتشف المزيد