أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة طموحة للتحول إلى اقتصاد أخضر يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، تشمل ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 12 مليار جنيه إسترليني، وتوفير 250 ألف وظيفة جديدة.

وتتضمن أهداف البرنامج التوقف عن بيع السيارات التي تعتمد على الوقود التقليدي نهائيا بحلول عام 2030، ومضاعفة الطاقة المولدة من الرياح 4 مرات إلى 40 غيغاوات، لتغطي احتياجات جميع المنازل في بريطانيا. وتتضمن استثمار 200 مليون جنيه في تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.

وتشمل الخطة كذلك استثمار 525 مليون جنيه في قطاع الطاقة النووية، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه في تقنية وقود الهيدروجين المتجدد، لاستخدامها في الصناعة والنقل.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا ستبيع باكورة سنداتها الحكومية "الخضراء" العام القادم، في مسعى للاستفادة من اهتمام متزايد لدى المستثمرين بالأصول المصممة لتمويل إنفاق صديق للبيئة.

واتسعت سوق السندات الخضراء بخطى سريعة في الأعوام القليلة الماضية مع بيع سندات قيمتها حوالي 250 مليار دولار حول العالم العام الماضي، أو ما يعادل 3.5% من الإصدار العالمي للسندات.

لكن مكتب إدارة الدين في بريطانيا، وهو ذراع لوزارة المالية، توخى الحذر إزاء السندات الخضراء مع قلقه من أن المستثمرين ربما يطالبون بعائد أعلى للسندات التي يجري إصدارها بأحجام صغيرة وتكون أقل سيولة.