حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة 3 طرق للتأكد من أن الهاتف المتحرك أو المحمول متوافق مع المعايير الفنية والتقنية المعتمدة من عدمه.

وقالت الهيئة، في إيضاح أمس، إنها الجهة المسؤولة عن اعتماد أجهزة الاتصالات في الدولة ومنها الهواتف المتحركة، حيث يتم فحصها واعتمادها في المختبر الوطني من قبل المهندسين المتخصصين، وذلك بناء على المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة.

وأشارت إلى أن الطريقة الأولى للتأكد من الاعتماد من خلال وجود علامة اعتماد النوعية الموجودة على الصندوق الخارجي للجهاز عند شرائه، والتي تؤكد اعتماده من الهيئة بناءً على المعايير والمواصفات العالمية.

وأوضحت أن الطريقة الثانية من خلال زيارة صفحة الأجهزة المعتمدة في موقع الهيئة، والتي أطلقتها الهيئة أخيراً نظراً لكثرة وتنوّع هذه الأجهزة، بحيث تضم جميع الأجهزة المعتمدة من قبلها، وبإمكان المستهلكين أن يتأكدوا أن أجهزة الاتصالات قد تم اعتمادها من الهيئة قبل شرائها.

وذكرت أن الطريقة الثالثة عبر خدمة التحقق من الهوية الدولية للهواتف المتحرك المعروفة بـ «IMEI»، وذلك من خلال إرسال الرمز #06#* عبر رسالة نصية إلى رقم 8877 سيصل بعدها رسالة للمستخدم توضح إذا كان الجهاز معتمداً من عدمه. وتعمل الهيئة باستمرار على التأكد من أن أجهزة الاتصالات بالدولة متوافقة مع المعايير الفنية والتقنية المعتمدة.

وتقدم هيئة الاتصالات العديد من خدمات اعتماد النوعية، ومنها تسجيل واعتماد أجهزة الاتصالات وتسجيل موردي أجهزة الاتصالات في الدولة والتخليص الجمركي لأجهزة الاتصالات، ويعمل نظام اعتماد النوعية في الهيئة على تحديد وتسجيل أجهزة الاتصال التي يمكن استخدامها في الإمارات دون التسبب في الأضرار.