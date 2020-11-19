كشفت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، اتسع إلى 25.2 مليار يورو في سبتمبر أيلول مقارنة مع 20.9 مليار يورو في أغسطس آب بفضل زيادة الفائض من تجارة السلع والخدمات.

وفي 12 شهرا حتى سبتمبر أيلول، تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.3% قبل عام.

ويرجع ذلك في معظمه إلى انخفاض الفائض من تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأساسي الذي يشمل أرباح الاستثمارات الخارجية.