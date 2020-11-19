  • مباشر
اللغة

فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو يتسع لـ25 ملياراً

منطقة اليورو يورو
فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو اتسع إلى 25.2 مليار يورو في سبتمبر
اقتصاد أوروبا

فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو يتسع لـ25 ملياراً

متابع الغاء المتابعة

فرانكفورت – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، اتسع إلى 25.2 مليار يورو في سبتمبر أيلول مقارنة مع 20.9 مليار يورو في أغسطس آب بفضل زيادة الفائض من تجارة السلع والخدمات.

وفي 12 شهرا حتى سبتمبر أيلول، تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.3% قبل عام.

ويرجع ذلك في معظمه إلى انخفاض الفائض من تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأساسي الذي يشمل أرباح الاستثمارات الخارجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لقاح لقاح "أكسفورد" قادم قريباً ويمد كبار السن بمناعة قوية
عزت العلايلي للعربية.نت: لا أتعامل مع وسائل التواصل والعوالم الافتراضية عزت العلايلي للعربية.نت: لا أتعامل مع وسائل التواصل والعوالم الافتراضية

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام إسبانيا تعثر على 400 قبر لمسلمي الأندلس قبل 1300 عام
سيل من النازحين.. وتيغراي سيل من النازحين.. وتيغراي "قوات إثيوبيا ستواجه الجحيم"

قبل أن تذهب

"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا
"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا

اكتشف المزيد