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ارتفاع عدد فروع الشركات الأجنبية والخليجية في الإمارات إلى 3100

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اقتصاد الإمارات

ارتفاع عدد فروع الشركات الأجنبية والخليجية في الإمارات إلى 3100

لا تشمل العاملة في المناطق الحرة

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أبوظبي – وام

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ارتفع عدد فروع الشركات الأجنبية والخليجية في الإمارات بنسبة 10.7% بما يعادل 300 فرع بنهاية النصف الأول من شهر نوفمبر 2020، ليصل إلى 3100 فرع، مقارنة بإجمالي عددها في أغسطس الماضي.

ويظهر النمو الكبير في فروع الشركات الأجنبية والخليجية خلال الشهرين الماضيين، بدء العودة القوية لنشاط هذا النوع من الشركات في الدولة.

وتصنف العديد من المؤسسات الدولية دولة الإمارات بكونها مركزا إقليميا لعمل كبريات الشركات الأجنبية العالمية والخليجية للوصول إلى أسواق المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام.

وتتوزع فروع الشركات الأجنبية والخليجية، ولا تشمل العاملة في المناطق الحرة، على جميع إمارات الدولة.

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