تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نقل جميع الخدمات الإلكترونية إلى منصة "قوى"، اعتباراً من مطلع يناير 2021.

ويأتي قرار الوزارة بعد أن تمكنت المنصة من تغطية 80% من احتياج أصحاب العمل في الفترة الماضية، لتكون الواجهة الجديدة للوزارة.

وستضيف الوزارة عددا من الخدمات الجديدة عبر بوابتها الإلكترونية، لتمكين العملاء من الحصول على خدماتها بكل يُسر وسهولة، بهدف تحسين وتسهيل تجربة الأفراد والمنشآت، وذلك بحسب مصادر لصحيفة "الوطن".

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قد أطلق منصة "قوى" العام الماضي، لتكون منصة موحدة متكاملة من الوزارة، تتيح الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل، بنفاذ موحد، بحيث تعمل المنصة على تحسين تجربة المستخدم وتسريع الإجراءات والآليات المتبعة لتكون نقطة التقاء بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص.

وتتمثل أبرز خدمات "قوى" في التأشيرات المهنية الفورية ولوائح تنظيم العمل وإصدار شهادة السعودة وإصدار وتجديد رخص العمل ونقل خدمة موظف مقيم وتغيير مهنة موظف مقيم وخطة التوطين والمستشار الإلكتروني وبرنامج أجير.