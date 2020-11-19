تعتزم هيئة تطوير بوابة الدرعية ضخ 4 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في الدرعية خلال العام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيرارد إنزيريلو، إن المنطقة ستشهد تأسيس ثلاث محطات مترو ترتبط بخط من المطار، وكذلك استثمارات متنوعة في الكهرباء والماء والزراعة، وأماكن للمشي، بهدف رسم ملامح جديدة لوجه الدرعية.

وأضاف على هامش عرض قدمه بعنوان "الدرعية مهد المملكة لتكون أعظم أماكن التجمع في العالم" أمس، أن الاستثمارات الأجنبية في بوابة الدرعية تشهد إقبالا رغم جائحة كوفيد - 19، وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، اليوم الخميس.

وأوضح أن البوابة تعتمد على عدة استثمارات، بينها حكومية ممثلة في البنية التحتية وما تشملها، إضافة إلى رواد الأعمال من مختلف دول العالم والخليج.

وقدر تدفق الاستثمارات الخليجية والعالمية بنحو 75 مليار ريال في الفترة من 2020 حتى 2024.

وتابع: "اليوم فقط استقبلت مكالمتين من مستثمرين سعوديين يرغبان في الاستثمار لتأسيس فندقين فاخرين في الدرعية، وهذه الاتصالات لا تكاد تقف نظير إيمانهم بعوائد الاستثمار الذي يمكن أن يعود عليهم".

الفورميلا إي 2021

وذكر أنه استعدادا لسباق الفورميلا إي 2021، سيتم افتتاح حي البجيري، الذي سيشكل مع المناطق التي يضمها، كالسينما ومنطقة الترفيه و21 مطعما عالميا، نقلة نوعية في الفعاليات السياحية في السعودية، كما سيشمل عددا من الفنادق والنزل، وغيرها من عوامل الجذب المختلفة وأماكن التنزه، وأخرى للشواء، وكذلك لممارسة رياضة المشي، و1300 موقف للسيارات.

وأكد أن البوابة ستسهم بحلول 2030 في نحو 27 مليار ريال دخل إضافي في ميزانية الدولة، كما ستوفر 55 ألف وظيفة لتشغيل الأنشطة والأماكن السياحية الموجودة، متوقعا أن تستقبل الدرعية 55 مليون سائح سنوي.

وحول التوطين في بوابة الدرعية، أكد أن 81% من الموظفين سعوديين، وأن السيدات يشكلن 36%، بينهن 30% يشغلن وظائف قيادية.